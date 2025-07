Pure la Germania ci viene dietro sui confini

In un contesto di crescente complessità alle frontiere europee, la Germania si fa avanti con fermezza, sottolineando l'importanza di ridurre la migrazione illegale attraverso strategie condivise. Con un vertice dedicato e focus su rimpatri e Paesi sicuri, l’Europa si prepara a una sfida cruciale: garantire sicurezza e ordine senza perdere di vista i valori umanitari. La questione rimane aperta: quali saranno le prossime mosse?

Il ministro dell'Interno tedesco detta la linea: «Ridurre la migrazione illegale è una priorità dell'Europa». E annuncia un vertice incentrato sui due pilastri della Meloni: rimpatri e lista unica dei Paesi sicuri. Calano gli sbarchi in Ue, ma è boom nel Mediterraneo.

