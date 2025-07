Può ChatGPT sostituire davvero lo psicologo? Cosa si nasconde dietro le app di psicoterapia basate sull’IA

Nel mondo digitale di oggi, le app di psicoterapia basate sull'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo in cui affrontiamo il benessere mentale. Ma possono davvero sostituire uno psicologo professionista? Mentre sempre più utenti si affidano ai chatbot come confidenti, il mercato si espande con strumenti che promettono sedute virtuali. Tuttavia, gli studi sui benefici e i rischi sono ancora in fase di sviluppo. Scopriamo cosa si nasconde dietro questa nuova frontiera della psicoterapia digitale.

Mentre sempre più persone si rivolgono ai chatbot come se fossero loro confidenti, il mercato delle app sta iniziando investire in strumenti che promettono di simulare vere e proprie sedute di psicoterapia attraverso l'IA. Gli studi condotti finora sui loro possibili benefeci e rischi mostrano ancora risultati incerti.

