Pulizie Intensive lunedì tocca all' Arcella | le vie interessate

Lunedì 14 luglio, le vie D’Alemagna, Zize, Gemito, Fattori e Morelli a Arcella saranno al centro di un’operazione di pulizia intensiva, un intervento di igiene profonda promosso dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga. Questa iniziativa mira a restituire alla comunità spazi più puliti, sani e accoglienti, rafforzando il senso di cura e rispetto per il nostro quartiere. Un passo importante verso una città più vivibile e attenta alle esigenze di tutti.

Lunedì 14 luglio le Pulizie Intensive arrivano in zona Arcella. Le vie D’Alemagna, Zize, Gemito, Fattori, Morelli, da Murano saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

