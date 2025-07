PSVITA SWITCH Paprium Finalmente Giocabile su Switch e PS Vita | disponibile il core modificato

Sei pronto a rivivere un pezzo di storia dei videogiochi? Dopo anni di attesa e misteri, Paprium, il leggendario gioco “fantasma” per Sega Mega Drive, è finalmente giocabile su Switch e PS Vita grazie a un core modificato. Un autentico traguardo per gli appassionati di retrogaming: scopriamo insieme come questo titolo leggendario sta tornando a vivere nelle nostre mani. La sua storia e il suo impatto sono un vero tuffo nel passato, ma anche un salto nel futuro del gaming.

Dopo anni di attesa e misteri, Paprium, il leggendario gioco “fantasma” per Sega Mega Drive, è finalmente emulabile! Grazie al lavoro di alcuni sviluppatori indipendenti, ora puoi provare questo titolo cult su PC, smartphone e persino console portatili. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere. La storia di Paprium: un gioco diventato leggenda. Sviluppato da WaterMelon Games, lo stesso team dietro a Pier Solar, Paprium è stato annunciato nel 2012 ma ha visto la luce solo nel 2020 dopo infiniti ritardi e polemiche. Caratterizzato da uno stile grafico che spinge all’estremo le capacità del Mega Drive e da un gameplay old-school ma raffinato, Paprium è diventato immediatamente un oggetto del desiderio per i collezionisti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Paprium per Mega Drive finalmente emulabile con RetroArch e BizHawk.

