Psicologo accoltellato alla fermata del tram presi i presunti aggressori | sono due ragazzi di 16 anni

Milano, 11 luglio 2025 - Sono stati individuati e fermati dalla Polizia di Stato i due presunti rapinatori dei fratelli di 32 e 37 anni aggrediti l'8 luglio scorso a Milano. Il minore dei due aggrediti era stato accoltellato alla schiena dopo la rapina e versa in gravissime condizioni all'ospedale a Monza. I due fermati sono due 16enni italiani di seconda generazione, di origine magrebina. Uno era già ricercato. Oggi è previsto l'interrogatorio di convalida. Le coltellate. Tutto è successo nella notte tra martedì e mercoledì scorso, 9 luglio 2025, In tre si sono avvicinati a due fratelli che stavano aspettando il tram, hanno tentato di rapinarli del borsello e nella concitazione hanno colpito alla schiena uno dei due, ferendolo in modo grave.