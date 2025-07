Provano a rubare una moto al Cep interviene la polizia e scatta l' inseguimento

residente attento e coraggioso. In un lampo, la scena si è trasformata in un inseguimento ad alta velocità tra auto di pattuglia e i malviventi, che tentavano di svignarsela. Questa vicenda ricorda come il senso civico possa fare davvero la differenza, contribuendo a mantenere il quartiere più sicuro per tutti.

Si erano appena intrufolati in un residence per rubare una moto, ma qualcuno li ha visto e ha chiamato il 112 facendo scattare un rocambolesco inseguimento. È successo due sere fa in via Brunelleschi, al Cep, dove i poliziotti delle volanti sono intervenuti raccogliendo l’allarme lanciato da un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rubare - moto - inseguimento - provano

I ladri impiegano 20 secondi a rubare la moto: il video del furto con il flex a Napoli - Un furto rapido e sfrontato a Napoli, immortalato da una telecamera in strada a Porta Capuana, mostra ladri che impiegano soli 20 secondi per rubare una moto con un flex.

Provano a rubare una moto, scatta un rocambolesco inseguimento con la polizia; Quarto, provano a rubare un'auto ma vengono fermati: due arresti; La corsa in moto, l'inseguimento e lo scontro in via Basile: 2 fermati.

Provano a rubare una moto al Cep, interviene la polizia e scatta l'inseguimento - Due uomini sono entrati in un residence di via Brunelleschi a bordo di un Fiat Doblò, poi risultato oggetto di furto, che avrebbero utilizzato per il colpo. palermotoday.it scrive

Pozzuoli, provano a rubare una moto: tre arresti a Lucrino - Il Mattino - Pozzuoli, provano a rubare una moto: tre arresti a Lucrino. Come scrive ilmattino.it