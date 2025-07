Proseguono gli interventi di Bird Control da parte di Ambiente Spa FOTO

Ambiente Spa, in collaborazione con Falcong Srls, intensifica gli interventi di bird control per tutelare il nostro territorio. Dopo i successi di giugno 2025, le attività continueranno con programmi regolari e tecnologie innovative, garantendo un ambiente più sicuro e pulito per tutti. La tutela del territorio è una priorità e il nostro impegno prosegue senza sosta per assicurare un futuro migliore.

Ambiente Spa conferma il proseguimento degli interventi di Bird Control sul territorio comunale, in collaborazione con Falcong Srls. Le attività , già svolte nel mese di giugno 2025, proseguiranno con interventi regolari e mirati anche nei mesi successivi. Il piano prevede l’impiego di tecnologie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

