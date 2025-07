Programma per bambini con disabilità memorandum d’intesa da 1,5 milioni di euro Italia-Ucraina | saranno coinvolte anche le scuole

Un nuovo programma per bambini con disabilità, del valore di 15 milioni di euro, segna un passo importante nella cooperazione tra Italia e Ucraina. Siglato a Roma tra i Ministeri per le Disabilità e della Politica Sociale dei due paesi, questo accordo coinvolgerà scuole e comunità locali, puntando a garantire diritti, inclusione e opportunità di crescita. Un'iniziativa che promette di fare la differenza, promuovendo...

È stato siglato a Roma un accordo tra il Ministero per le Disabilità italiano e il Ministero della Politica sociale ucraino, rappresentato rispettivamente da Alessandra Locatelli e Iryna Postolovska. L’intesa, firmata durante la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina 2025, punta a rafforzare la tutela dei diritti delle persone con disabilità, promuovere lo scambio di esperienze e realizzare progetti comuni, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

