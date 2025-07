Progetti del Pnrr la Lega chiede dati più aggiornati e chiarezza sulle risorse Lavori fermi alla Carducci?

La Lega di Cesena torna a chiedere trasparenza e aggiornamenti sui progetti del PNRR, evidenziando la necessità di dati recenti e chiari sulle risorse impiegate. Nella sua dettagliata interrogazione, il capogruppo Enrico Sirotti Gaudenzi invita l’amministrazione Lattuca a fornire un quadro preciso, con particolare attenzione ai lavori fermi alla Carducci. La richiesta mira a garantire una gestione più trasparente e responsabile dei fondi pubblici, affinché i cittadini siano sempre informati sulle reali condizioni delle opere in corso.

“Dati più aggiornati e trasparenti e chiarezza sulle risorse, il tutto riferito ai progetti Pnrr del Comune di Cesena”. Lo chiede un’articolata interrogazione presentata dal capogruppo della Lega, Enrico Sirotti Gaudenzi, dove "si sollecita l’amministrazione Lattuca ad aggiornare la griglia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

