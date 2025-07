Processo Grillo via alla nuova udienza | parlano gli avvocati di Corsiglia

Si apre la nuova udienza nel processo di Grillo, mentre gli avvocati di Corsiglia si preparano a difendere il loro cliente. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e i suoi amici genovesi sono sotto i riflettori per un’accusa grave: uno stupro di gruppo avvenuto nel luglio 2019 in Sardegna. La vicenda, che scuote l’opinione pubblica, si appresta a svelare nuovi dettagli durante questa delicata fase processuale.

Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e i suoi amici genovesi sono accusati di uno stupro di gruppo avvenuto nel luglio del 2019 in Sardegna.

In un contesto giudiziario che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

"La mia impressione è che la ragazza abbia un forte disagio giovanile": lo dicono gli avvocati difensori di Ciro Grillo nella loro arringa.