Processo Grillo il legale di Corsiglia | Crollato il quadro accusatorio non c’è prova contro il mio assistito | Video

Il processo a carico di Grillo e dei suoi collaboratori sta subendo un'importante battuta d’arresto: il quadro accusatorio crolla, mancando prove concrete contro il mio assistito. Con il video che smonta le accuse, emerge una realtà ben diversa da quella dipinta. Nel frattempo, il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e i suoi amici genovesi affrontano gravi accuse di stupro di gruppo in Sardegna. La verità sta emergendo, e il giudizio finale si avvicina.

Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e i suoi amici genovesi sono accusati di uno stupro di gruppo avvenuto nel luglio del 2019 in Sardegna. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo Grillo, il legale di Corsiglia: “Crollato il quadro accusatorio, non c’è prova contro il mio assistito” | Video

