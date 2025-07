Processo Ciro Grillo la difesa attacca la ragazza | Ha un forte disagio giovanile

Il processo di Ciro Grillo e dei suoi amici si infittisce, mentre la difesa mette in discussione la credibilità della presunta vittima, evidenziando il disagio giovanile di quest'ultima. Dopo le arringhe degli avvocati di Grillo Jr, oggi tocca ai legali di Francesco Corsiglia presentare la propria versione, nel tentativo di chiarire i fatti risalenti alla notte tra il 16 e il 17 luglio. La sfida tra accuse e difese continua ad appassionare l’opinione pubblica, lasciando aperti molti interrogativi.

Dopo la giornata di ieri, che ha visto le arringhe degli avvocati Enrico Grillo ed Ernesto Monteverde, difensori di Grillo Jr, che hanno sostenuto che i rapporti sessuali sono stati consenzienti e che la presunta vittima non è credibile, oggi è la volta degli avvocati Gennaro Velle e Antonella Cuccureddu che rappresentano in aula l'imputato Francesco Corsiglia. I fatti contestati ai quattro ragazzi risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo in Costa Smeralda, in cui il gruppo di ragazzi con le due studentesse allora 19enni conclusero una serata dopo essere stati insieme nella discoteca Billionaire di Porto Cervo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Processo Ciro Grillo, la difesa attacca la ragazza: "Ha un forte disagio giovanile"

