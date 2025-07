Processo a Ciro Grillo l' avvocato di Corsiglia | È innocente

È iniziata questa mattina alle 10.30 la seconda giornata di udienze nel processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo. L'attenzione si concentra sulle arringhe difensive, tra cui quella dell'avvocato Corsiglia, che ha ribadito l'innocenza dei propri clienti. La vicenda, risalente alla notte tra il ...

È cominciata attorno alle 10.30 e si è conclusa nel tardo pomeriggio la seconda giornata di udienze dedicate alle arringhe delle difese di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e dei suoi tre amici genovesi - Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia - accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese, Silvia (nome di fantasia) e un'amica. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella residenza estiva della famiglia Grillo a Cala di Volpe, in Sardegna. Il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha chiesto una condanna a 9 anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche per tutti e quattro gli imputati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Processo a Ciro Grillo, l'avvocato di Corsiglia: "È innocente"

