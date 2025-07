Procedimento Autorità trasporti su Rfi

L'Autorità dei Trasporti ha avviato un procedimento sanzionatorio contro Rete Ferroviaria Italiana, dopo l'interruzione dei treni del 2 ottobre 2024 causata, secondo alcune ricostruzioni, da un filo tranciato da un chiodo. RFI si è prontamente attivata per fornire all'Autorità tutte le informazioni e i documenti necessari, dimostrando la correttezza delle proprie azioni e garantendo il massimo impegno nella risoluzione della situazione.

Trasporti, l’Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti: "Scelte gravi che penalizzano i pendolari" - L'Umbria si mobilita in difesa dei pendolari! Le recenti scelte di RFI e ART hanno scatenato una dura reazione da parte della Regione, colpendo un sistema già fragile.

