Procedimento Autorità trasporti su Rfi per stop treni 2 10

L'Autorità dei Trasporti apre un procedimento sanzionatorio contro Rete Ferroviaria Italiana in seguito all'interruzione dei treni del 2 ottobre 2024, attribuita a un filo tranciato da un chiodo. RFI si è immediatamente attivata, fornendo all'Autorità tutti i documenti necessari per dimostrare la legittimità delle sue azioni, sottolineando l'impegno verso trasparenza e responsabilità nel settore ferroviario. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre le indagini proseguono.

L'Autorità dei Trasporti ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024, che secondo alcune ricostruzioni è stato attribuito ad un filo tranciato da un chiodo. "Rfi si è attivata nell'immediato per fornire all'Autorità di Regolazione dei Trasporti tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la correttezza del proprio operato, con la massima trasparenza e collaborazione", fa sapere il gruppo sottolineando che "quanto accaduto il 2 ottobre 2024 è stato oggetto di attente valutazioni interne all'azienda, che hanno dimostrato l'attivazione immediata di tutte le misure necessarie per la ripresa della circolazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Procedimento Autorità trasporti su Rfi per stop treni 2/10

In questa notizia si parla di: trasporti - autorità - procedimento - stop

Trasporti, l’Umbria insorge contro Ferrovie e autorità dei trasporti: "Scelte gravi che penalizzano i pendolari" - L'Umbria si mobilita in difesa dei pendolari! Le recenti scelte di RFI e ART hanno scatenato una dura reazione da parte della Regione, colpendo un sistema già fragile.

Procedimento Autorità trasporti su Rfi per stop treni 2/10; Procedimento Autorità trasporti su Rfi per stop treni 2/10; Blackout treni a Termini per il «chiodo». L’Autorità trasporti: Rfi negligente, rischia una sanzione fino a 2 milioni.