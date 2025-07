Prima pagina Corriere dello Sport | Lucca all’asta Osi-Gala l’attesa

Oggi il Corriere dello Sport apre con grandi aspettative: Lucca all’asta, l’Osi Gala e tanto calcio mercato che infiamma Milan e altri top club. La rassegna stampa di venerdì 11 luglio 2025 vi porta direttamente nel cuore delle notizie più calde, tra attese, sorprese e future stelle del pallone. Restate con noi per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul mondo del calcio.

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 11 luglio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

