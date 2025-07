Prima lo rapinano e poi accoltellano il fratello | arrestati due minorenni

Una serata apparentemente tranquilla si è trasformata in un dramma quando due fratelli sono stati vittime di una rapina e di un’aggressione violenta dopo un concerto a Sesto San Giovanni. Due minorenni sono stati arrestati, ma le indagini non sono ancora concluse. Ecco cosa è successo quella notte che ha sconvolto tutta la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle strade urbane.

Stavano tornando a casa da Sesto San Giovanni dopo un concerto, quando quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla serata si è trasformata in un incubo. Due fratelli italiani, rispettivamente di 38 e 32 anni, sono stati aggrediti e rapinati nella notte tra l’8 e il 9 luglio in viale Fulvio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Due fratelli alla fermata del tram 31, che da viale Fulvio Testi a Milano arriva fino a Cinisello Balsamo. Improvvisamente vengono circondati da tre ragazzi. Vogliono rapinarli. E nel giro di poco, tirano fuori un coltello e accoltellano uno dei due, il più giovane, u

