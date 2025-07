Prima il tentato furto in casa poi la rocambolesca fuga speronando un carabiniere | arrestato un uomo

Un tentato furto in casa si trasforma in un inseguimento mozzafiato: un uomo di 56 anni, noto alle forze dell’ordine, ha speronato un carabiniere e tentato di fuggire, scatenando un inseguimento adrenalinico a Zattaglia di Brisighella. L’intervento dei militari si è concluso con il suo arresto. Un episodio che conferma quanto sia importante la presenza costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Vistosi scoperto si sarebbe dato alla fuga, dando così il via a un adrenalinico inseguimento, terminato poi con un arresto. A Zattaglia di Brisighella, un 56enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Faenza durante un'operazione di controllo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

