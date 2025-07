Prima il Covid ora Gaza e il riarmo | urge una riforma radicale della pubblica informazione

L’attuale contesto globale, segnato dalla pandemia, dal conflitto a Gaza e dal riarmo, richiede una riflessione profonda sulla qualità dell’informazione. Come sottolineato da Sara Gandini e Paolo Bartolini, i media spesso si sono piegati agli interessi di potere, minando la vera democrazia dell’informazione. È urgente promuovere una riforma radicale che garantisca una comunicazione libera, critica e indipendente, perché solo così potremo costruire un futuro più giusto e consapevole.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini Chi, come noi, ha seguito con grande attenzione le dinamiche comunicative durante gli anni del caos pandemico, sa bene che i media (stampa, tv, testate di informazione online) non hanno svolto il compito di favorire una reale democrazia dell'informazione, per appiattirsi quasi totalmente sulle esigenze di controllo e propaganda dei decisori economici e politici. La criminalizzazione del dissenso, la retorica bellicista, l'invito a "ubbidire e combattere", e ovviamente a fare "sacrifici" per il bene comune, hanno invaso e condizionato la percezione dei cittadini.