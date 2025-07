Prevenzione dei tumori nel Foggiano | in arrivo 5 milioni per Motorhome strumentazione diagnostica e assunzioni

Prevenzione dei tumori nel Foggiano: in arrivo 5 milioni di euro per motorhome, strumentazione diagnostica e assunzioni. Questa importante somma, proveniente dal Programma Nazionale Equità della Salute 2021-2027 e ottenuta dall’ASL Foggia con il supporto della Regione Puglia, rappresenta un passo avanti decisivo nella lotta contro il cancro. Con questi investimenti, si mira a potenziare gli screening oncologici e garantire una copertura più ampia e capillare sul territorio, salvando così molte vite.

