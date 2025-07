Pretendo 10 milioni! L’incredibile richiesta di Ciocciolina al Parlamento italiano

In questa galleria di volti e storie, uno dei più noti è sicuramente Ciocciolina, protagonista di un'incredibile richiesta al Parlamento italiano: ben 10 milioni di euro. Un gesto che ha scosso l’opinione pubblica e acceso il dibattito sul ruolo e le responsabilità dei rappresentanti politici. Ma chi è davvero Ciocciolina e cosa si cela dietro questa incredibile richiesta? Scopriamolo insieme.

Nel corso della storia della Repubblica italiana, tanti personaggi hanno attraversato i corridoi del Parlamento lasciando tracce più o meno durature. Alcuni lo hanno fatto con il peso dei numeri, altri con la forza simbolica. Alcuni ancora sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo più per ciò che rappresentavano fuori dall’aula che per le leggi discusse o approvate. In questa galleria di volti e storie, uno dei più noti è sicuramente quello di Ilona Staller, conosciuta dal grande pubblico con il nome d’arte Cicciolina. Leggi anche: Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Pretendo 10 milioni!”. L’incredibile richiesta di Ciocciolina al Parlamento italiano

In questa notizia si parla di: parlamento - pretendo - milioni - incredibile

Il Parlamento Europeo ci costa 2 miliardi: è ora di dire basta! - Nonostante la Brexit e la fuoriuscita degli europarlamentari britannici, ci sarà l’ennesimo ... Segnala beppegrillo.it

Per ora il Parlamento costa 26 milioni in più - ilGiornale.it - Nel 2008 la spesa per Montecitorio è aumentata di 14 milioni, quella per Palazzo Madama di altri 12. Riporta ilgiornale.it