Prete | Blue Economy in forte espansione Sud protagonista dello sviluppo

La Blue Economy sta attraversando una fase di forte espansione, rappresentando un pilastro per lo sviluppo sostenibile del Sud Italia. Con investimenti crescenti e un fermento vibrante, questo settore dimostra di essere un motore trainante per l’intera economia nazionale. Andrea Prete, presidente di Unioncamere, sottolinea come i risultati positivi siano il segnale di un futuro promettente, dove le opportunità si moltiplicano e il Sud diventa protagonista di questa rivoluzione blu.

“La Blue Economy è un insieme di settori. È sicuramente un bilancio positivo, perché io guardo alcuni aspetti che emergono. Intanto, complessivamente cresce rispetto alla media dell’economia nazionale, quindi vuol dire che è un ambito nel quale ci sono molti investimenti e c’è un grande fermento”. Così Andrea Prete, presidente di Unioncamere, a margine del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Prete: “Blue Economy in forte espansione, Sud protagonista dello sviluppo”

In questa notizia si parla di: blue - economy - prete - forte

Blue economy, un'opportunità per Genova. Il caso Fincantieri: il ribaltamento a mare. Analisi e proposte NextGe - La blue economy rappresenta un'opportunità cruciale per il futuro di Genova, con particolare attenzione al caso Fincantieri e al ribaltamento a mare.

Roma - In corso il 4* Summit Nazionale Economia del Mare Blue Forum Vai su Facebook

Prete: “Blue Economy in forte espansione, Sud protagonista dello sviluppo”; Prete: Blue Economy in forte espansione, Sud protagonista dello sviluppo; Zanetti (Confindustria): “L’economia del mare vale oltre 200 miliardi, ora un piano integrato per.

Prete: "Blue Economy in forte espansione, Sud protagonista dello sviluppo" - È sicuramente un bilancio positivo, perché io guardo alcuni aspetti che emergono. Si legge su msn.com

Blue economy, Prete (Unioncamere): somma di tante economie - "L'economia del mare è una somma di tante economie che hanno un filo conduttore, il mare. Segnala stream24.ilsole24ore.com