Preso lo spacciatore che consegnava cocaina e hashish in bicicletta

In un blitz rapido e deciso, gli agenti della Polizia di Stato hanno smantellato la rete di spaccio nel cuore del quartiere Carmine di Brescia, arrestando un 37enne algerino in bicicletta. Con precedenti e irregolare sul territorio, l'uomo si aggirava tra le vie vendendo cocaina e hashish. La sua cattura rappresenta un importante colpo alla criminalità locale, dimostrando come l’impegno delle forze dell’ordine possa portare alla luce attività illecite nascoste tra le strade della città .

Arrestato lo "spacciatore in bici" del quartiere Carmine di Brescia: un 37enne di origini algerine, irregolare sul territorio italiano e con numerosi precedenti alle spalle, giovedì mattina è stato fermato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

