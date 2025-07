Preso con una pistola e la droga in casa | estorsore dei clan a giudizio

Un arresto che scuote la natura criminale di Villaseta: Samuel Pio Donzì, 26 anni, è stato catturato con una pistola e droga in casa, e ora si trova sotto processo per estorsione ai danni di un barista, operando sotto il controllo dei clan locali. La vicenda mette in luce le radici profonde e le nuove sfide della lotta alla criminalità organizzata. Il futuro di Donzì potrebbe ancora riservare sviluppi sorprendenti, mentre la giustizia continua il suo impegno.

Samuel Pio Donzì, 26 anni, in carcere con l'accusa di avere messo a segno un'estorsione al titolare di un bar per conto del clan mafioso di Villaseta, rischia di finire ancora a processo. L'inchiesta sul clan mafioso di Villaseta: 25enne finisce in carcere per estorsione La Procura ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

