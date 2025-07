Presidio di Forza Nuova Fiore a Piacenza | Il popolo deve scendere insieme a noi in piazza

Presidio di Forza Nuova a Piacenza, un appello accorato al popolo: è il momento di scendere in piazza per difendere la nostra Italia da ogni ingerenza esterna e ingiustizia. Con Roberto Fiore e i nostri militanti, vogliamo far risuonare la voce di chi non si arrende di fronte alle sfide di oggi. Forza Nuova – scrive il movimento –...

Presidio di Forza Nuova oggi a Piacenza, nell’area di barriera Milano. Presente anche il leader nazionale del movimento politico, Roberto Fiore, nella manifestazione per «l'Italia ferita dall'arroganza dei maranza e umiliata dalle politiche del governo». «Forza Nuova – scrive il movimento -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: forza - presidio - fiore - piacenza

Presidio di Forza Nuova, Fiore a Piacenza: «Il popolo deve scendere insieme a noi in piazza»; Presidio per la sicurezza di Forza Nuova: il 13 febbraio a Piacenza il Segretario nazionale; Fiore (FN) “Casapound? Noi puntiamo su temi etici: Dio, Patria e famiglia” foto.

Forza Nuova, presidio contro "dittatura omosessualista". Il ... - Il Giorno - Il partito di Roberto Fiore organizza in piazza Oberdan un presidio per sabato pomeriggio "contro ogni imposizione delle teorie gender", ma il Pd invoca uno stop come nel caso del presidio contro ... Secondo ilgiorno.it

Forza Nuova, tensione con gli anarchici. Guarda foto e video - Presidio del partito di Fiore in centro, quattro contromanifestazioni. Segnala ilrestodelcarlino.it