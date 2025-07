presentata l'edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte. Arezzo, 11 luglio 2025 – È stata presentata stamattina nel Palazzo della Provincia, l’edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte, la rassegna che dal 15 luglio al 28 settembre, offrirà al pubblico un programma diffuso di eventi che coinvolgeranno il Casentino valorizzando il legame tra arte e territorio. “Aspettando Naturalmente Pianoforte, rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa valorizzare i territori, unendo musica, natura e tradizione per creare emozioni indimentic

Arezzo, 11 luglio 2025 – È stata presentata stamattina nel Palazzo della Provincia, l’edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte, la rassegna che dal 15 luglio al 28 settembre, offrirà al pubblico un programma diffuso di eventi che coinvolgeranno il Casentino valorizzando il legame tra arte e territorio. “Aspettando Naturalmente Pianoforte, rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa valorizzare i territori, unendo musica, natura e comunità in un dialogo profondo e autentico - ha detto Meri Stella Cornacchini, Consigliere Provinciale - Come Provincia di Arezzo, siamo orgogliosi di sostenere un progetto che fa del Casentino un laboratorio vivo di bellezza, partecipazione e sostenibilità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it