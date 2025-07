Prese a calci la madre | il perito esclude l' infermità mentale

L'episodio drammatico che ha coinvolto Ruben ha scosso l'intera comunità. Dopo un'attenta perizia psichiatrica, il dottor Filippini esclude l'infermità mentale, evidenziando come il crollo del suo mondo abbia innescato una reazione violenta e improvvisa. Un quadro complesso, che invita a riflettere sulle fragilità umane e sulle tensioni profonde che possono sfociare in tragedia. Ma cosa può aver realmente scatenato questa furia?

Sarebbe esploso quando ha visto crollare il suo mondo. Un'esplosione violenta e repentina, scatenata da un insieme di tensioni profonde e mai risolte. Così il perito psichiatrico incaricato dalla Corte d'Assise di Brescia, il dottor Giacomo Filippini, ha descritto il profilo psicologico di Ruben. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: perito - prese - calci - madre

TRE MAESTRE FINISCONO IN OSPEDALE: PRESE A CALCI E TESTATE DA UN ALUNNO DI 6 ANNI A Piedimonte San Germano, provincia di Frosinone, tre maestre di una scuola elementare sono rimaste ferite da un alunno di 6 anni. L'episodio r Vai su Facebook

Quando ha ucciso la madre a calci era capace di intendere e volere; Veronica Balsamo, il perito: L'assassino potrebbe uccidere ancora.

Uccide la madre a calci in casa a Sirmione, il perito: “Esclusa l’infermità per Ruben Andreoli” - Lo psichiatra Giacomo Filippini, al quale è stata affidata la perizia psichiatrica, ha escluso l'infermità mentale per Ruben Andreoli ... Lo riporta fanpage.it

Uccise la mamma a calci, il perito: «Capace di intendere e volere» - Ma in merito ai futili motivi contestati a Ruben Andreoli, lo psichiatra Giacomo Filippini ha spiegato che per l’imputato «è stato un episodio tutt’altro che banale, è stato devastante: la tensione ac ... Riporta giornaledibrescia.it