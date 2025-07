Premi di produzione non corrisposti scatta la mobilitazione | l' azienda tende la mano ai suoi operai

La tensione sale tra i lavoratori di Pieffeci, che giovedì scorso hanno deciso di mobilitarsi a causa dei premi di produzione non corrisposti. L’azienda, tuttavia, tende una mano ai suoi operai, cercando di avviare un dialogo costruttivo. Durante l'assemblea sindacale, i dipendenti hanno espresso con forza le loro preoccupazioni e aspettative, sottolineando l'importanza di un confronto aperto e rispettoso per ricostruire un clima di fiducia e collaborazione.

Mobilitazione martedì scorso alla Pieffeci, azienda che occupa una trentina di addetti all’interno dello stabilimento Trasmital Bonfiglioli di Forlì. Si è svolta un'assemblea sindacali nel corso della quale, spiega Flavio Stanca della Fiom Cgil, gli operai "hanno manifestato una forte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: mobilitazione - operai - premi - produzione

Imbottito, continua lo sciopero degli operai che rischiano il posto: mobilitazione anche davanti alla prefettura - La lotta degli operai dell’azienda Gruppo 8, in protesta contro il rischio di perdere il lavoro, si intensifica con un presidio continuo in via Gramadora e una mobilitazione anche davanti alla prefettura di piazza Ordelaffi, coinvolgendo i sindacati e l’associazione Diritti Lavoratori Cobas.

OPERAIO DI 25 ANNI MUORE SUL LAVORO L’uomo era specializzato in edilizia acrobatica. La corda cui era assicurato si è spezzata e l’uomo è precipitato per 7 metri Un operaio di 25 anni ha perso la vita in seguito a un grave infortunio sul lavoro avve Vai su Facebook

Premi di produzione non corrisposti, scatta la mobilitazione: l'azienda tende la mano ai suoi operai; Niente premio di risultato, stato di agitazione alla Maschio Gaspardo; Salta la trattativa sul premio di produzione, primo storico sciopero per i braccianti della Tuscia.

Riparte mobilitazione operai ex Alcoa - Notizie - Ansa.it - sono sull'orlo della disperazione: senza ammortizzatori sociali dal 31 dicembre 2018, nonostante le ... Si legge su ansa.it

Mobilitazione dei lavoratori della Maserati: "Mancano certezze sul ... - Mobilitazione dei lavoratori della Maserati: "Mancano certezze sul futuro della produzione" Nuovo periodo di cassa integrazione fino al 17 maggio. Secondo ilrestodelcarlino.it