Preghiera della sera del 11 Luglio 2025 | Prenditi cura di me

Concludendo una giornata ricca di sfide e tensioni, dedicare pochi minuti alla preghiera della sera può portare pace e conforto nel cuore. In questo momento di riflessione, affidiamoci alla protezione della Santa Croce, chiedendo a Dio di prenderci cura di noi e di guidarci verso la speranza. Lasciamo che questa preghiera sia il nostro abbraccio serale, rinnovando la fede e la fiducia in un domani migliore.

"Prenditi cura di me". Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per.

