Precipita dal secondo piano di un condominio | incidente in centro ad Arezzo

Un drammatico volo nel cuore di Arezzo ha scosso la città: ieri, un uomo di 57 anni è precipitato dal secondo piano di un condominio in via della Società Operaia. L’impatto violento sull’asfalto ha richiesto immediato intervento sanitario e ha sollevato domande sulla sicurezza e le cause di questa terribile caduta. La vicenda, ancora sotto indagine, sta attirando l’attenzione di tutta la comunità aretina.

Un volo nel vuoto di circa sei metri culminato con un violento impatto sull'asfalto. È quanto accaduto ieri, 10 luglio, in via della Società operaia, a due passi dalla centralissima piazza San Jacopo di Arezzo. Qui un uomo di 57anni è precipitato dal secondo piano di uno dei palazzi della zona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

