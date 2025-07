Prato l’appello ai cittadini per l’Emporio della Solidarietà | Donate olio d' oliva

prato l’appello ai cittadini per l’emporio della solidarietà: donate olio d’oliva. In un momento in cui il sostegno alle famiglie in difficoltà diventa ancora più cruciale, l’Emporio della Solidarietà di Prato si rivela un faro di speranza. La collaborazione tra istituzioni e cittadini può fare la differenza: scopri come contribuire e portare solidarietà nelle case di chi ha bisogno. Un piccolo gesto può cambiare vite.

Prato, 11 luglio 2025 – Il presidente della provincia di Prato Simone Calamai ha incontrato ieri, presso la sede di Palazzo Banci Buonamici, il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Onlus Umberto Ottolina. La Fondazione rappresenta il braccio operativo della Caritas Diocesana che gestisce l’Emporio della Solidarietà, un'iniziativa fondamentale per il sostegno delle famiglie in difficoltà. L’Emporio della Solidarietà è un punto di riferimento per la distribuzione gratuita di generi alimentari di prima necessità, mirato a combattere la povertà e lo spreco. Il progetto, nato con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie più vulnerabili del territorio, ha visto la Provincia di Prato impegnarsi attivamente come uno dei soggetti promotori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, l’appello ai cittadini per l’Emporio della Solidarietà: “Donate olio d'oliva”

