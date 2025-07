Prato | Claudio Sammartino commissario prefettizio Dopo le dimissioni della sindaca

Dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, Prato si prepara a un nuovo capitolo amministrativo sotto la guida del commissario prefettizio Claudio Sammartino. Un professionista esperto, in pensione, chiamato a garantire stabilità e continuità durante questa delicata fase di transizione. La nomina, avvenuta dal prefetto Michela La Iacona, segna un momento cruciale per la città toscana, pronta a affrontare con decisione le sfide future.

Un prefetto in pensione, Claudio Sammartino, √® stato nominato commissario prefettizio al comune di Prato. Alla nomina ha provveduto il prefetto di¬†Prato,¬†Michela La Iacona, a seguito delle dimissioni della sindaco,¬†Ilaria Bugetti, divenute irrevocabili da oggi, ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio comunale della citt√† toscane L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it ¬© Firenzepost.it - Prato: Claudio Sammartino commissario prefettizio. Dopo le dimissioni della sindaca

In questa notizia si parla di: prato - claudio - sammartino - commissario

Comune di Prato, nominato il commissario prefettizio: è Claudio Sammartino - In un momento di transizione cruciale per il Comune di Prato, il Prefetto Michela La Iacona ha nominato Claudio Sammartino come commissario prefettizio, segnando un nuovo capitolo nella gestione cittadina.

Claudio Sammartino nominato Commissario prefettizio del Comune di Prato; Comune di Prato, nominato il commissario prefettizio: è Claudio Sammartino; Prato, Claudio Sammartino è il nuovo commissario prefettizio.

Prato, Claudio Sammartino è il nuovo commissario prefettizio - Firmato oggi dalla prefetta La Iacona il decreto di sospensione dell'amministrazione comunale dopo le dimissioni della sindaca Bugetti. Come scrive rainews.it

Comune di Prato, nominato il commissario prefettizio: è Claudio Sammartino - In seguito alle dimissioni della sindaca Bugetti avviata la la procedura di scioglimento del consiglio comunale ... Si legge su msn.com