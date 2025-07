Prato | boss cinese della droga scappa dalla Questura con le manette E’ caccia all’uomo

Una fuga da film che ha lasciato tutti a bocca aperta quella di Jang Bobo, il boss cinese della droga arrestato a Prato. Nonostante fosse ammanettato, l'uomo ha sfruttato un momento di distrazione per darsi alla fuga, scatenando una caccia all’uomo senza precedenti. Un episodio incredibile che mette in luce le sfide delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. Ma come si concluderà questa rocambolesca vicenda?

Cattura da film ed evasione altrettanto romanzesca. Ma è tutto vero: arrestato e fuggito dagli uffici della Questura, nonostante fosse ammanettato, Jang Bobo, 38 anni, ritenuto dalla Procura di Prato "punto di riferimento per lo smercio della droga nella comunitĂ cinese" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: boss cinese della droga scappa dalla Questura con le manette. E’ caccia all’uomo

In questa notizia si parla di: prato - cinese - droga - questura

Visite mediche nell’ambulatorio abusivo: denunciata coppia cinese a Prato - La polizia municipale di Prato ha scoperto un ambulatorio medico abusivo al Macrolotto Zero, gestito da una coppia cinese già denunciata in passato.

Prato, il re della droga cinese si libera delle manette e fugge dalla Questura; Prato: boss cinese della droga scappa dalla Questura con le manette. E’ caccia all’uomo; Si libera dalle manette e evade dalla questura. Il procuratore capo: “Colpa anche degli organici inadeguati”.

Si libera dalle manette e evade dalla questura. Il procuratore capo: “Colpa anche degli organici inadeguati” - Tescaroli: “Fuga possibile anche in considerazione dell’inadeguatezza degli organici della pur efficiente Squadra Mobile pratese” ... Scrive msn.com

Prato, scoperta centrale di smistamento della droga destinata al carcere: era in un edificio della Caritas - Nella struttura di via pistoiese a Prato vivono detenuti agli arresti domiciliari o con il permesso premio. Segnala corrierefiorentino.corriere.it