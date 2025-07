Poste Italiane cerca nuovamente portalettere

Se sei alla ricerca di un'opportunità di lavoro dinamica e stimolante, Poste Italiane torna a cercare portalettere anche nella provincia di Piacenza. Questa è la tua occasione per entrare a far parte di un'azienda leader nel settore, contribuendo al recapito di pacchi, lettere e raccomandate nella tua comunità. Per candidarti, basta inserire i tuoi dati e dimostrare il tuo entusiasmo nel servire il territorio con professionalità e passione.

Anche in provincia di Piacenza "Poste Italiane" è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell'area territoriale di propria competenza.

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

