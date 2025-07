Post alluvione 22 milioni di euro dal Consorzio di bonifica della Romagna occidentale | 70 cantieri completati

Dopo l’alluvione, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha investito 22 milioni di euro, completando con successo 70 cantieri per la rinascita del territorio. Questo vasto comprensorio collinare e montano si estende su oltre 120.000 ettari tra Emilia-Romagna e Toscana, coinvolgendo quattro province e venti comuni. Un impegno che testimonia la forza della comunità e la volontà di tutelare il nostro patrimonio naturale e agricolo, garantendo un futuro più sicuro e sostenibile.

Il comprensorio collinare e montano ricadente nel territorio del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si estende su oltre 120.000 ettari tra Emilia-Romagna (70.000 ettari) e Toscana (50.000 ettari), coinvolgendo 4 province, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Firenze, 20 comuni, dislocati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: romagna - consorzio - bonifica - occidentale

Piccinini confermato alla guida del Consorzio vini Emilia-Romagna. Si lavora a tre nuove sottozone - Piccinini è stato confermato alla guida del Consorzio Vini Emilia-Romagna, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio enologico della regione.

Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale nel 2024 oltre 70 cantieri in 200 rii con spesa di 22 milioni di euro; Consorzio di bonifica: bilancio in pareggio e un milione accantonato per spese future; Approvato il bilancio 2024 del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale.

Bonifica Romagna Occidentale, 70 cantieri montagna per 22 milioni - (askanews) – Settanta cantieri completati nel 2024 su oltre 200 rii montani per un investimento di 22 milioni di euro. Secondo askanews.it

Consorzio di bonifica, ok a bilancio da 67 milioni - Il presidente Vincenzi: "Grazie al personale" ... Si legge su msn.com