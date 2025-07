Posizioni economiche ATA | i corsi partono entro luglio oltre 57.000 ammessi I dati per provincia

Entro luglio partiranno i corsi di formazione per il personale ATA, con oltre 57.000 ammessi su un totale di circa 58.800 domande. Con le nuove posizioni economiche, si aprono importanti opportunità di crescita professionale, distribuite tra le varie aree. La ripartenza è imminente: scopri tutti i dettagli sui dati provinciali e preparati a cogliere questa occasione!

I percorsi formativi per il personale ATA ammesso alle nuove posizioni economiche inizieranno entro luglio. Complessivamente, i candidati ammessi sono 57.638, a fronte di 58.832 domande presentate. Le posizioni attribuibili sono 46.297, distribuite tra le diverse aree professionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: posizioni - economiche - entro - luglio

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

Personale ATA, luglio 2025: al via i corsi per le posizioni economiche con aumenti mensili, importi Vai su Facebook

Posizioni economiche ATA, corsi di formazione a luglio: contenuti su competenze digitali. Il test non sarà selettivo, tutti in graduatoria. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

Posizioni economiche ATA: i corsi partono entro luglio, oltre 57.000 ammessi. I dati per provincia; Formazione sulle nuove posizioni economiche: al via entro la seconda metà di luglio; Posizioni economiche ATA, i corsi di formazione partono entro la seconda metà di luglio.

Posizioni economiche ATA, i corsi di formazione partono entro la seconda metà di luglio - I Sindacati confermano che i corsi di formazione utili ai fini dell'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA partiranno entro la seconda metà di luglio. Riporta orizzontescuola.it

Nuove posizioni economiche ATA 2025, corsi e aumenti di stipendio: ecco la GUIDA e le cifre - Partiranno dalla seconda metà di luglio 2025 i nuovi corsi per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA. Secondo msn.com