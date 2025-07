Porto Cervo ragazza 24enne investita e uccisa | la manager tedesca si dice pronta a collaborare

Tragedia a Porto Cervo: Vivian Spohr, manager tedesca e moglie di un top executive Lufthansa, è coinvolta nell’incidente che ha causato la morte della giovane Gaia Costa. La donna si dice pronta a collaborare pienamente con le autorità, esprimendo il suo profondo dolore. La comunità e le famiglie sono sconvolte da questa perdita improvvisa, mentre si attendono gli sviluppi delle indagini. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

La dichiarazione dei legali: "Profondo dolore, piena collaborazione con i magistrati". TEMPIO PAUSANIA, 11 luglio. Vivian Spohr, manager tedesca e moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, ha travolto e ucciso con un SUV la 24enne Gaia Costa, mentre la giovane attraversava la strada sulle strisce pedonali a Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda. In una nota diffusa alla stampa dagli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale, che rappresentano Spohr, si legge: "La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze".