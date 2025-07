Porto Cervo investe e uccide Gaia Costa | per i pm non c' era motivo di trattenere in Italia Vivian Spohr

Un tragico incidente scuote Porto Cervo: Gaia Costa perde la vita investita da un SUV, mentre Vivian Spohr, moglie del CEO Lufthansa, coinvolta nel dramma, torna in Germania senza motivo di trattenimento. Una vicenda che solleva approfondi interrogativi sulla giustizia e le responsabilità , lasciando il pubblico senza parole di fronte a una perdita così incolmabile.

La moglie del Ceo di Lufthansa, che ha travolto con il Suv la 24enne mentre attraversava sulle strisce pedonali, è infatti tornata in Germania.

Porto Cervo, investe e uccide Gaia Costa: per i pm "non c'era motivo di trattenere in Italia" Vivian Spohr - Per la Procura di Tempio Pausania "non c'era motivo di trattenere in Italia" Vivian Spohr, moglie del CEO di Lufthansa, al centro del caso di omicidio stradale che ha scosso la Costa Smeralda. Si legge su msn.com

