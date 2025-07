Porto Cervo Gaia Costa investita dalla moglie dell' ad di Lufthansa La manager tedesca | Dolore voglio collaborare con i pm

Una scena sconvolgente a Porto Cervo: Gaia Costa, investita dall’amica dell’AD Lufthansa, Vivian Spohr, si trova a confrontarsi con il dolore e l’incertezza. Dopo i test negativi, Spohr è tornata in Germania, lasciando aperti molti interrogativi. La Procura di Tempio Pausania ha dichiarato che non c’era motivo di trattenere la manager tedesca. Una vicenda che solleva molte questioni sulla sicurezza e le responsabilità.

