Porto Cervo 24enne falciata sulle strisce | la conducente tornata in Germania è pronta a collaborare

Un tragico incidente ha sconvolto Porto Cervo: una giovane di 24 anni, investita sulle strisce da un SUV guidato da una turista tedesca, è deceduta. La conducente, tornata in Germania, si dichiara pronta a collaborare nelle indagini, ma il dolore e le ombre sulla vicenda restano vivi. La comunità si interroga su come prevenire simili tragedie, affinché la sicurezza sulle strade diventi una priorità condivisa.

Si tratta dell'incidente avvenuto lo scorso 8 luglio nel pieno centro di Porto Cervo, che ha visto morire la 24enne di Tempio Pausania investita da un suv. Alla guida del mezzo, una turista tedesca di 51 anni, tornata in Germania, e che secondo le testate, sarebbe la moglie dell'Ad della compagnia aerea, Cartsen Spohr. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Porto Cervo, 24enne falciata sulle strisce: la conducente tornata in Germania è “pronta a collaborare”

