Nello Musumeci annuncia con determinazione: entro l’anno sarà varata la nuova riforma dei porti, fondamentale per rilanciare l’economia del mare. In un contesto mediterraneo sempre più competitivo, si punta su digitalizzazione, banchine elettrificate e sburocratizzazione. Obiettivo: rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, rafforzando un settore chiave per il nostro Paese. La sfida è lanciata: il futuro dei porti italiani inizia ora.

“La rete portuale è la struttura portante dell’ economia del mare. Entro l’anno il governo conta di varare la riforma dei Porti che dovrà tenere conto di un contesto mediterraneo sempre più competitivo, quindi servono processi digitalizzati, servono banchine elettrificate, serve tenere conto della sburocratizzazione. Porti competitivi”. Queste le parole di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Porti, Musumeci: "Entro l'anno vareremo la riforma"

