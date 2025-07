Porti ferrovie e credito Cosa farà l’Italia per l’Ucraina

L’Italia si mobilita per rilanciare l’Ucraina, unendo ferrovie e credito in un impegno concreto di solidarietà. Durante la seconda giornata della conferenza dedicata alla rinascita del Paese sconvolto dalla guerra, si sono siglate nuove partnership strategiche, questa volta nel settore del trasporto marittimo. Il viceministro Rixi ha firmato un memorandum con l’Ucraina, rafforzando il legame tra i due paesi e aprendo nuove strade di collaborazione e ricostruzione.

La seconda, e ultima, giornata della Conferenza dedicata alla rinascita del Paese devastato dalla guerra, porta in dote altre importanti operazioni di supporto e sostegno, rigorosamente battenti bandiera tricolore. Stavolta il fronte è quello del trasporto marittimo. Il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, ha infatti firmato un memorandum of understanding con Alona Shkrum, viceministro per lo Sviluppo delle comunità e dei territori. Un’intesa che “segna l’avvio di una cooperazione strategica tra Italia e Ucraina nel settore dei trasporti marittimi e dello sviluppo portuale e pone le basi per una collaborazione di lungo termine finalizzata alla ricostruzione, modernizzazione e infrastrutturazione dei porti ucraini, duramente colpiti dalla guerra”, hanno spiegato dal Ministero per le Infrastrutture. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Porti, ferrovie e credito. Cosa farà l’Italia per l’Ucraina

