Ponte di San Michele arriva il commissario E da Paderno il progetto numero 9

Il Ponte di San Michele si appresta a ricevere una svolta decisiva: con l’arrivo del commissario e il progetto numero 9 da Paderno, si accelera il percorso, accolto con favore dal Ministero. Terzi sottolinea: “Procediamo più spediti.” Il sindaco evidenzia che questa è l’unica strada per rispettare i tempi, concedendo un mese in più per le osservazioni, segnando un passo importante verso la riqualificazione dell’infrastruttura e la sicurezza dei cittadini.

Paderno d’Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d’urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta'' - A Paderno d'Adda si prospetta un'emergenza: il ponte San Michele, simbolo della zona, rischia di diventare inagibile entro il 2030.

Approvata la nomina del Commissario straordinario per il Nuovo Ponte San Michele Il Comune di Calusco d’Adda informa i cittadini che, nell’ambito della conversione in legge del Decreto Infrastrutture, la Camera dei Deputati ha approvato la nomina di un Vai su Facebook

