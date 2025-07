Ponte di Brezza via libera alla riqualificazione Opera strategica per la viabilità del territorio | FOTO

una arteria fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della zona. Con il via libera alla riqualificazione, si apre un nuovo capitolo di sicurezza e modernizzazione, garantendo un futuro più solido e connesso per la comunità di Grazzanise e tutto il territorio circostante. Questa opera strategica rappresenta un passo avanti verso una viabilità più efficiente e sostenibile, rafforzando il legame tra le diverse aree del nostro territorio.

La Provincia di Caserta ha ufficialmente consegnato i lavori per l’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del Ponte di Brezza, nel territorio comunale di Grazzanise. Si tratta di un’infrastruttura strategica, non solo per il collegamento tra le due sponde del fiume Volturno, ma anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: ponte - brezza - riqualificazione - strategica

FOTO/ Al via i lavori di riqualificazione del ponte di Brezza - Al via i lavori di riqualificazione del Ponte di Brezza, un intervento atteso da tempo per migliorare la sicurezza e la mobilità nella zona di Grazzanise.

Ponte di Brezza, via libera alla riqualificazione. Opera strategica per la viabilità del territorio | FOTO; FOTO Al via i lavori di riqualificazione del ponte di Brezza; FOTO/ Al via i lavori di riqualificazione del ponte di Brezza.

Grazzanise, al via i lavori di riqualificazione del Ponte di Brezza - La Provincia di Caserta comunica che è stata formalmente effettuata la consegna dei lavori per l’intervento di messa in sicurezza e ... Da pupia.tv