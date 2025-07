Polo natatorio di Granaretto | in dirittura d’arrivo le opere per le fondamenta

Fiumicino si veste di nuove opportunità sportive: il Polo Natatorio di Granaretto sta prendendo forma, con le fondamenta quasi ultimate e la struttura prefabbricata in arrivo tra breve. Un passo importante che promette di valorizzare il territorio e offrire una nuova realtà per appassionati e atleti. L'entusiasmo cresce: restate sintonizzati, perché presto sarà possibile vivere queste grandi novità sul nostro territorio.

Fiumicino, 11 luglio 2025 – Procedono due importanti interventi sul territorio di Fiumicino. Nella località di Granaretto sono quasi concluse le opere di fondazione in cemento armato del Polo Natatorio. La consegna della struttura prefabbricata, per la parte in elevazione, è prevista tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con il completamento del montaggio entro lo stesso mese. A seguire, si procederà con le opere edili e impiantistiche interne, mentre sarà perfezionato l’affidamento dei lavori di completamento per i lavori esterni. L’ultimazione è prevista per i primi mesi del 2026. Parallelamente, è in corso l’intervento d i efficientamento energetico dell’Asilo Nido “Il Girasole”, che include la sostituzione degli infissi esterni e dei fan coil, ormai obsoleti, e la realizzazione di un cappotto termico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

