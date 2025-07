Pollena Trocchia auto prende fuoco in strada | bimbo investito dalle fiamme

Un episodio drammatico scuote Pollena Trocchia e Sant’Anastasia: un’auto in fiamme in via Mazzini ha coinvolto un bambino di dieci anni, Manuel, rimasto gravemente ustionato alle gambe. Un incidente che mette in luce i rischi improvvisi e la vulnerabilità dei più piccoli. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in una pronta guarigione. L’intera città si interroga sulle cause di questo grave episodio e sulla sicurezza delle strade.

Un grave episodio si è verificato tra i comuni di Pollena Trocchia e Sant'Anastasia, precisamente in via Mazzini. Un bambino di dieci anni, di nome Manuel, è rimasto gravemente ustionato alle gambe mentre camminava insieme ad alcuni amici sul marciapiede. All'improvviso, un'auto parcheggiata ha preso fuoco, sprigionando fiamme altissime che hanno investito il piccolo.

