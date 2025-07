Polizia Locale Una camera di sicurezza per noi? No una sede nuova

La sicurezza delle nostre città passa anche da strumenti all’avanguardia come le telecamere di sorveglianza. La Regione ha stanziato risorse per potenziare i comandamenti di Parma e Piacenza, ma la proposta del consigliere Priamo Bocchi va oltre: si tratta di una vera e propria camera di sicurezza, uno strumento innovativo che può fare la differenza nella tutela dei cittadini. È il punto di partenza per un nuovo modello di sicurezza urbana, più efficace e vicino alle esigenze di tutti.

«La Regione stanzi risorse per realizzare camere di sicurezza presso i comandi della Polizia Locale di Parma e Piacenza». A chiederlo, con una risoluzione, è il consigliere regionale Priamo Bocchi (FdI) che inserisce la proposta all'interno della richiesta di un maggior investimento finanziario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

