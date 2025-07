Poliambulanza | in un anno più di 30mila ricoverati 88mila accessi al pronto soccorso

Nel 2024, la Poliambulanza si conferma un punto di riferimento essenziale con oltre 30.000 ricoveri e 88.000 accessi al pronto soccorso. La Fondazione Poliambulanza sottolinea che dietro a questi numeri c’è un impegno quotidiano basato su relazioni umane e cura responsabile, affrontando anche le sfide più complesse. I ricoveri…

