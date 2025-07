Pokemon | addio a James Carter Cathcart storica voce della serie animata

Addio a James Carter Cathcart, la voce iconica che ha dato vita a personaggi indimenticabili di Pokémon. Con una carriera ricca di interpretazioni memorabili, Cathcart ha accompagnato generazioni di fan, trasformando ogni scena in un momento speciale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore degli appassionati e nel mondo dell’animazione. La sua voce resterà per sempre impressa nella memoria di chi ha amato Pokémon.

Il doppiatore, celebre per aver prestato la voce tra gli altri al Professor Oak e a James del Team Rocket, aveva solamente 71 anni James Carter Cathcart, doppiatore che ha interpretato diversi personaggi popolari della serie animata Pokemon, è morto martedì scorso dopo una battaglia contro il cancro alla gola. Aveva solo 71 anni. Cathcart ha doppiato il Professor Oak, suo nipote Gary Oak, al membro del Team Rocket James e la sua spalla Pokemon Meowth per 25 anni nella longeva serie anime. "Riposa in pace, caro e dolce uomo. Mi mancherai", ha scritto in omaggio la collega Erica Schroeder, che ha doppiato l'infermiera Joy, Wobbuffet e altri personaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it