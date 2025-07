Poggiomarino lite sfocia nel sangue | 52enne accoltellato finisce in codice rosso

Una notte di pura tensione a Poggiomarino, dove una lite si è trasformata in una drammatica aggressione con conseguenze gravi. Un uomo di 52 anni è stato accoltellato e ora lotta tra la vita e la morte, mentre le autorità cercano di fare luce sui responsabili. La comunità si chiede cosa possa aver scatenato questa violenza e come prevenire simili episodi in futuro.

Aggressione nella notte a Poggiomarino: 52enne colpito con arma da taglio dopo una lite con alcuni giovani. Indagini in corso per identificare i responsabili.. Poggiomarino (NA), 11 luglio 2025 – Notte di violenza in via Roma a Poggiomarino, dove intorno alla mezzanotte un uomo di 52 anni è stato aggredito nei pressi di una pizzeria al culmine di una lite con alcuni giovani, al momento ancora in fase di identificazione. Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, intervenuti sul posto subito dopo l’accaduto, la vittima avrebbe riportato gravi ferite lacero-contuse, presumibilmente causate da un’arma da taglio, al fianco sinistro e all’addome. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: poggiomarino - lite - 52enne - sfocia

Poggiomarino, lite in strada finisce nel sangue: 52enne pestato e accoltellato da giovanissimi - Una serata di paura e violenza scuote Poggiomarino, dove un uomo di 52 anni è stato brutalmente pestato e accoltellato da giovani in via Roma.

Poggiomarino, lite sfocia nel sangue: 52enne accoltellato finisce in codice rosso; Lite in strada a Poggiomarino, 52enne accoltellato.

Accoltellato dopo una lite con dei ragazzi, 52enne è grave - E' stato aggredito e accoltellato dopo una lite con alcuni ragazzi ed ora è ricoverato in codice rosso. Lo riporta ansa.it

Poggiomarino, accoltellato dopo una lite: 52enne in ospedale in codice rosso - I carabinieri intervengono a via Roma 44 dove poco prima, nei pressi di una pizzeria, un 52enne era stato aggredito per motivi ancora non chiari dopo una lite con alcuni ragazzi in fase ... msn.com scrive